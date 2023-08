Musica alta a schiamazzi, due chiamate ai Carabinieri in una notte

Ieri giovedì 3 agosto, i Carabinieri sono intervenuti tre volte tra Biella e Salussola per disturbo della quiete pubblica.

In un caso, i militari sono stati chiamati in via Milano alle 19,20 e in un altro alle 2,30 a Salussola, per una festa in oratorio in occasione della fine della stagione. A comporre il 112 è stata una donna che lamentava la musica ad alto volume. Alla fine è stato identificato l'animatore che ha organizzato la festa e la musica è stata spenta.

Alle 2,50 sempre i Carabinieri sono intervenuti in via Vignetto a Biella, dove alcune persone ospiti in un appartamento sono stati invitate ad abbassare la voce.