Il meteo per oggi venerdì 4 agosto ha previsto temporali sparsi nel Biellese almeno fino alle 18, e mentre a Biella in questo momento si sente il tuono, nella vallate ha iniziato a piovere e anche a grandinare. E' il caso di Sagliano dove chicchi anche non proprio piccoli stanno danneggiando orti e non solo. Si spera che i danni restino comunque limitati.