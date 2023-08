L'ufficio postale di via Pietro Micca a Biella resterà aperto per tutto agosto

Poste Italiane informa che nel mese di agosto garantirà una presenza capillare e continuativa attraverso la rete degli uffici postali della città di Biella.

La sede di via Micca resterà regolarmente operativa per tutto il mese di agosto con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35).

A conferma dell’attenzione che Poste Italiane nessun intervento è previsto per gli Uffici Postali situati in località a vocazione turistica.

Al fine di facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane assicurerà la più ampia e chiara informazione ai cittadini attraverso appositi avvisi affissi presso gli Uffici Postali riportanti la variazione oraria e le sedi più vicine aperte ma anche attraverso il sito www.poste.it e le APP di Poste Italiane.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche in modalità self attraverso i 24 ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Sono inoltre a disposizione della clientela i servizi online (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta) che permettono di svolgere una serie di attività quali ad esempio l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente etc.