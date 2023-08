Comune di Cossato e SACE BT S.p.A, c'è l'accordo transattivo sul P.E.C. Vesta

Riceviamo e pubblichiamo:

"Si è conclusa ieri, con la stipula di un accordo transattivo tra le parti la vicenda giudiziaria tra il Comune di Cossato e la SACE BT S.p.A. innestata per l’incameramento della garanzia a regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al “Piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) denominato P.E.C. n. 8 ex Mercato Coperto”.

La vertenza si era chiusa in primo grado con una sentenza sfavorevole al Comune per un presunto vizio di notifica che aveva imposto all’Ente anche il rimborso delle spese di giudizio a controparte , oggetto di un apposita delibera di consiglio di debito fuori bilancio.

Il Comune, fiducioso nelle proprie ragioni di diritto e forte di un precedente giurisprudenziale analogo ( la sentenza di Cassazione di condanna di Biverbanca a risarcire l’Ente per oltre 540.000 euro ) aveva scelto di rinotificare il ricorso, questa volta alla SACE BT s.p.a ( in luogo della SACE Spa, chiamata in causa nel primo ricorso).

A seguito della notifica la SACE BT aveva contattato l’Ente al fine di proporre una definizione bonaria della controversia, ma le risposte dell’Ente sono state negative fino all’ultima proposta avanzata sullo spirare dei termini di costituzione in giudizio, che questa volta prevedeva il riconoscimento del 90% del capitale.

Su questa proposta l’Ente ha rilanciato richiedendo ancora il completo ristoro delle spese di giudizio sostenute per il primo grado, addivenendo cosi’ all’accordo transattivo.

Il Comune si vedrà riconosciuti la somma onnicomprensiva di € 156.455,94 ( pari al 90% del capitale) a titolo di capitale oltre la somma di €. 11.716,73 a titolo di restituzione di quanto a suo tempo versato per spese di giudizio.

Per il Comune, una transazione su questi importi, corrisponde ad una vittoria piena.

Come noto, anche a fronte di giurisprudenza favorevole e consolidata, l’alea connessa al contenzioso non può mai escludersi e deve essere tenuta in considerazione dall’amministrazione, soprattutto quando come nel caso in esame, il contenzioso da affrontare riguarda presumibilmente i tre gradi di giudizio e la necessità per l’ente di affrontare le relative spese legali , non sempre oggetto, anche in caso di vittoria , di pieno ristoro.

Gli importi incassati, dice il Sindaco, consentiranno investimenti e alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità, resi ancor più urgenti dagli ultimi eventi meteorologici ".