Nuova Assauto apre un nuovo concessionario Ford ad Aosta. Una nuova avventura ha inizio!

Ford Nuova Assauto, un nome che incarna una tradizione di oltre cinquant'anni nel mondo dell’automobile biellese, annuncia con orgoglio l'apertura del suo nuovo show-room Ford ad Aosta. Questo significativo passo avvicina l'esperienza di qualità e dedizione del marchio Ford a un pubblico ancora più vasto, portando l'innovazione automobilistica Ford nel cuore della Valle d'Aosta. Con una lunga storia come concessionario ufficiale Ford nel Biellese e Valsesia, Ford Nuova Assauto ha guadagnato una reputazione di affidabilità e competenza.

Questo nuovo capitolo è il risultato naturale di un impegno costante nell'offrire un servizio di alto livello e un'esperienza clienti senza eguali. Il nuovo showroom ad Aosta, aperto a Luglio di quest'anno, segna un passaggio importante per Nuova Assauto. Qui, l'azienda si dedica a offrire un'esperienza che mette al centro le esigenze e le aspettative dei clienti. L'obiettivo è chiaro: creare un ambiente accogliente e professionale in cui ogni visitatore possa esplorare le ultime novità del marchio Ford e prendere decisioni informate.

L'esperienza presso Ford Nuova Assauto ad Aosta è caratterizzata da un'attenzione elevata dei dettagli. Ogni fase dell'interazione con i clienti, dalla consultazione iniziale alla prova su strada fino all'acquisto finale, è curata per garantire un'esperienza fluida e soddisfacente. I consulenti esperti Ford sono sempre pronti ad ascoltare le esigenze dei clienti, fornendo consulenza personalizzata e guidando ogni passo del processo decisionale. Uno degli aspetti più distintivi dell'esperienza offerta da Nuova Assauto ad Aosta è la possibilità di provare su strada le nuove auto Ford per un periodo prolungato, fino a un massimo di due giorni.

Questa opportunità unica consente ai clienti di familiarizzare con il veicolo e valutarlo nelle situazioni quotidiane, contribuendo a una decisione d'acquisto più informata e sicura. Oltre l'acquisto, Ford Nuova Assauto ad Aosta si impegna a garantire un servizio di assistenza completo e di alta qualità. I professionisti qualificati dell'azienda utilizzano esclusivamente materiali originali e seguono rigorosi standard di manutenzione per garantire che ogni veicolo mantenga le sue prestazioni e l'affidabilità nel tempo. Ford Nuova Assauto ad Aosta è lieta di invitarti a visitare il nuovo showroom e scoprire l'esperienza Ford.

Siamo pronti a condividere con voi la nostra passione per l'automobile e a offrirvi un servizio personalizzato, veloce ed efficiente. Per ulteriori informazioni, per prenotare una prova su strada, per richiedere una consulenza digitale o prenotare l’assistenza, ti invitiamo a visitare il sito web www.nuovaassauto.com