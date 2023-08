Barriere architettoniche, Molinari annuncia l'arrivo per il Piemonte di 1,3 milioni di euro

“Positivo lo stanziamento di 17 milioni di euro per intervenire contro le barriere architettoniche negli edifici privati. Un importante risultato raggiunto dal MIT e dal ministro Matteo Salvini che, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e quello del Lavoro e Politiche Sociali, permetterà di far arrivare fondi per 1,3 milioni di euro per il nostro Piemonte, ripartiti in oltre 1,16 milioni di euro per il 2023 e oltre 150 mila euro per il 2024. Risorse fondamentali per la messa in sicurezza e l’adeguamento alle esigenze di chi convive con la disabilità in case o uffici. Ancora una volta, dalla Lega arriva un segnale importante di attenzione alle esigenze di tutti i cittadini. Avanti così”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del partito in Piemonte, Riccardo Molinari.