Ex Colibrì: “La struttura non è adatta ad accogliere gli immigrati”

Ex Colibrì: “La struttura non possiede gli standard di accoglienza per l’immigrazione”

“L’ex Colibrì non è adatto ad accogliere gli immigrati”, a dichiararlo le associazioni territoriali, che si dedicano all’accoglienza e al supporto dei migranti a Biella. Nella conferenza stampa indetta nei locali dell’associazione Incontromano, si sono riuniti, oggi giovedì 3 agosto, anche i rappresentanti di Vocididonne, il Gruppo di Volontariato Vincenziano, ARCI Solidarietà della ciclofficina e la Caritas diocesana, per discutere della critica situazione migranti che attanaglia il biellese.

L’evento scatenante è dovuto al bando a favore dell’ex Colibrì, che da tempo ospita i migranti: “Ci chiediamo come sia possibile che una struttura che non presenta i servizi sanitari di base, sia autorizzata e abilitata all’accoglienza – affermano i rappresentanti – . La Prefettura dovrebbe occuparsi di gestire queste situazioni e avrebbe dovuto fermare l’erogazione dei fondi”.

Alcune delle associazioni presenti dichiarano di aver offerto più volte il loro servizio e di essere andati di persona, a distribuire generi sanitari di base, presso la struttura: “Dentifrici, sapone… quei generi essenziali ma del tutto assenti!”

La questione biellese non intende essere una polemica sterile, ma è rappresentata dal risultato di più fattori, che nel tempo sono stati tralasciati, o volontariamente trascurati. L’ampia argomentazione offre molti spunti di riflessione utili a rendersi conto di cosa significhi, nella realtà, l’immigrazione nelle nostre località e in Italia in generale.

“Il problema dell’immigrazione non ha origine a partire da coloro che fuggono dai loro Paesi - hanno dichiarato le associazioni in conferenza stampa -, situazione che peraltro si verifica da circa 15 anni, ma dall’incapacità, o dalla mancanza di volontà, di renderli partecipi della nostra società”.

Il problema sono anche le tempistiche della Prefettura: "Ciascun rifugiato - è stato dichiarato nell'occasione - ha il diritto di percepire un reddito mensile di 75 euro (il così detto “PocketMoney”), corrispondenti a 2,5 euro giornalieri, impiegati per la scheda telefonica utile a mantenere i contatti con la famiglia, spesso dispersa o situata nel Paese d’origine. La somma in moltissimi casi non viene assegnata, dalle cooperative, a causa dei ritardi sui pagamenti della Prefettura stessa".

Tirando le somme delle sorti dell’immigrazione in Italia, sembrerebbe che non ci siano strade future percorribili, ma i rappresentanti delle associazioni aprono uno spiraglio: “L’integrazione e l’accoglienza sono in realtà possibili: basti osservare la gestione della popolazione Ucraina, che in tempi brevi e in modo efficiente è stata gestita e accolta senza particolari problemi. L’immigrazione fa parte del futuro e sta a noi decidere se renderla un beneficio per tutti o un ostacolo invalicabile”.