Tangenziale di Occhieppo, “Più verde meno asfalto” scrive al Prefetto e ai sindaci, 120 firme raccolte

"Al Prefetto della Provincia di Biella e per conoscenza al Presidente della Regione Cirio ai sindaci di Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Camburzano, Sordevolo, Mongrando, Graglia, Donato, Sala, Zubiena, Biella Alla Sezione di Biella della Polizia Stradale Al Comando dei Carabinieri di Biella e di Occhieppo Superiore Alle redazioni dei giornali. Ci permettiamo di scrivere a lei sig Prefetto, sperando che le nostre argomentazioni servano a sospendere un progetto assurdo che avvelena da venti anni l'aria e l'ambiente dove viviamo". Inizia così la lettera a firma del "Gruppo più e verde meno asfalto" entrando nel merito della Tangenziale di Occhieppo.

"Si tratta del progetto di Tangenziale Valle Elvo, per il quale il contadino, principale proprietario dei terreni, ha ricevuto un preavviso di carotaggio. Prima di spendere soldi per un km circa di strada (tre milioni e mezzo di euro nel 2010: quanti oggi??? Sette milioni??? ) progetto di 800 000 euro per verificarne le possibilita' tecniche di realizzazione, secondo il nostro modesto parere, andrebbero ri-discussi i presupposti su cui si basa l'idea.

Ecco le nostre argomentazioni:

- innanzi tutto si deve verificare su 100 auto che transitano alla rotonda di via Pollone, quante arrivano da Pollone, quante da Occhieppo Superiore e paesi a monte, quante da Mongrando e paesi a monte. E' semplicissimo: un conta-auto in via Pollone, uno sul rettilineo Occhieppo Superiore-Occhieppo Inferiore prima della rotonda di Occhieppo Inferiore, uno in mezzo ad Occhieppo Inferiore, zona ex Pettinatura Europa. Ma non adesso, a meta' ottobre quando saranno aperte le scuole

-Il presidente della Provincia sostiene di avere l'approvazione di tutti i sindaci interessati; l'approvazione l'ha incassata piu' di dieci anni fa; abbiamo interpellato i sindaci, ma molti hanno espresso grande perplessita’

- se davvero questa tangenziale togliesse il traffico dall'interno dei paesi di Occhieppo Superiore e Inferiore, vorrebbe dire che tutte le attuali attivita' commerciali chiuderebbero i battenti, e si distruggerebbe l'economia dei due paesi; se cosi' non fosse se la gente continuasse a transitare nei paesi, non serve fare una tangenziale, per cui da qualunque lato lo si guardi il progetto e' assurde

- la lunghezza della tangenziale fa risparmiare poche decine di metri rispetto il percorso attuale

- quasi tutti i camion della Lauretana non passano piu' da Occhieppo ma dalle Rive di Muzzano, visto che la ditta ha acquistato li' un magazzino; infatti a Muzzano prima del bivio c’e’ un cartello di direzione obbligata per camion e pullmann Finiscono a Occhieppo Superiore gli autisti che salendo non conoscendo il territorio si affidano al navigatore; basta mettere cartelli agli incroci!

- ogni rotonda ha una direzione che nonostante l'obbligo, tende a non dare la precedenza; la direzione di traffico preferenziale nella rotonda di via Pollone e' est ovest e viceversa; chi la frequenta e arriva da nord o da sud deve aspettare per passare che si apra un varco, vuoi perche' qualcuno si ferma, vuoi perche' il semaforo di Occhieppo interrompe il flusso. Se davvero il traffico si spostasse sulla tangenziale, si bloccherebbe inesorabilmente nelle ore di punta, come ben sa la polizia stradale e i carabinieri che sono sulla strada; quelli che abbiamo contattato sono molto perplessi sulla utilita' di questo progetto

- in via Pollone ci sono decine di auto parcheggiate sulla strada. Dove le mettiamo????

- la popolazione dei paesi della valle Elvo, basta consultare le tabelle ISTAT, e' diminuita negli ultimi venti anni di almeno il 20%. A cosa serve una nuova strada se ci sara' sempre meno gente a percorrerla?? Che senso ha spendere risorse in progetti di viabilita' faraonici e costosissimi quando non ci sono i soldi per la manutenzione ordinaria e per ripristinare strade chiuse o in stato precario??? La strada cosiddetta delle Ramazze che collega Pollone al Favaro sta in piedi per miracolo, varie strade comunali e provinciali hanno piu' buchi che asfalto.

- l’attraversamento di via Pollone da parte dei residenti per raggiungere l’area verde e’ gia’ ora problematico nonostante il dissuasore di velocita’; cosa succedera’ con una strada ancora piu’ veloce??

- a proposito del folle progetto di interramento, facciamo presente che a Biella gia’ abbiamo un Ospedale nuovo costruito sull’acqua, e una tangenziale sud periodicamente chiusa per allagamenti; durante l’ultima importante alluvione del 2012 le acque del Romioglio si sono riversate sui prati oggetto del progetto e su via Ivrea convogliando tronchi fino alla rotonda di via Pollone, mentre il torrente Oremo e’ esondato in via Billotti allagando tutte le cantine. In caso di interramento il sottopasso e’ a forte rischio e in caso di allagamento porebbe causare anche la morte di chi vi si avventurasse.

- coloro che vogliono quest'opera si stanno assumendo una bella responsabilita' politica - amministrativo

- contabile, derivante dalla scelta di realizzare opere inutili e dannose per l'ambiente, in un momento in cui le politiche sono tese alla conservazione del verde esistente

- la stessa Regione Piemonte lamenta un consumo eccessivo del suolo e stanzia 20 milioni di euro per boschi verticali e nuovi alberi ed aree verdi.

In considerazione di tutte le argomentazioni di cui sopra, chiediamo, signor Prefetto, la sospensione dei carotaggi, oltretutto in una stagione in cui i contadini hanno bisogno di lavorare, e chiediamo di fare una indagine a tavolino per ri-verificare i presupposti su cui si basa quest'opera assurda. Poteva anche avere una validita' 15 anni fa, ma ora non serve e non la vogliamo.

Perche' dobbiamo buttare soldi pubblici in un progetto assurdo??? Forse signori politici non vi state rendendo conto che dopo il martellamento green piu' nessuno la pensa come voi! Abbiamo piu' di cento firme raccolte dal gruppo più verde meno asfalto in poche ore, ne stiamo raccogliendo 10 000!".