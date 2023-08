Weekend da incorniciare per Rally & Co FOTO

Un weekend da incorniciare quello appena trascorso per i portacolori della scuderia biellese Rally & Co, impegnati in due rally storici, valevoli entrambi per il Trofeo Rally di zona , rispettivamente la prima e la terza zona. Exploit incredibile al Rally Valli Cuneesi, disputatosi a Saluzzo, per Luca Delle Coste e Giuliano Santi a bordo della Ford Escort rs 2000 (solo alla terza gara con questa vettura) che conquistano la 5° posizione assoluta a soli 8 secondi dal gradino più basso del podio e davanti a vetture ben più performanti della loro.

"Una gara che ricorderemo a lungo - dice Luca - con la soddisfazione di aver siglato due volte un terzo tempo assoluto di prova speciale davanti a vetture con molta più cavalleria della nostra, peccato per il podio che era alla nostra portata....il tempo della prima ps mi ha penalizzato ma non posso recriminare nulla".

I valsesiani Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza ,con una gara regolare a bordo della piccola fiat x1/9, vincono la classe fino a 1600 nel terzo raggruppamento siglando una 27° posizione assoluta davanti ad altri 22 concorrenti giunti al traguardo dei 65 partenti.

A Salsomaggiore Terme in occasione del 5° rally Historic, per la Rally & co svetta la coppia formata da Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani che, finalmente esenti da problemi sulla loro Opel corsa gsi, colgono una prestigiosa 8° piazza assoluta, vincendo la classe fino a 1600 di quarto raggruppamento con una condotta di gara sempre all'attacco. “Ci voleva proprio una gara come questa senza problemi - dice Magnani - con tempi sempre nella top ten ed un 4° assoluto nella prova spettacolo .....per festeggiare la gara di casa non potevo chiedere di meglio".