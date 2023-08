Sportivamente: a Busto Arsizio, il festival che conferma lo sport «come argomento letterario e ne alimenta la passione»

Busto Arsizio (a circa 30 chilometri da Varese) Sportivamente – il Festival dei libri sportivi, con numerosi ospiti provenienti dal mondo dello sport.

Tra poco più di un mese, sabato 8 e domenica 9 settembre, Busto Arsizio, Città Europea dello Sport 2023, diventerà il fulcro di un’iniziativa unica nel suo genere, che unisce cultura e sport: Sportivamente – il Festival dei libri sportivi tutto varesino quest’anno alla sua seconda edizione.

Due pomeriggi e due serate (dalle 16 alle 23) in cui incontreremo atleti e scrittori uniti dalla passione per lo sport e dalla voglia di raccontare la loro storia.

Piazza San Giovanni, quindi, verrà percorsa da grandi nomi quali Alice Pignagnoli, portiere di calcio e giovane mamma, il giornalista e scrittore Claudio Gregori, Dario Costa, pilota, il giornalista, conduttore ed autore televisivo Marino Bartoletti, l’ex calciatore di ruolo portiere e opinionista Gianluca Pagliuca; poi, il giornalista Filippo Grassia, Adalberto Scemma e Alberto Brambilla, rispettivamente docente universitario e scrittore e giornalista e scrittore, Cristopher Goldman Ward, amico di infanzia della leggenda del basket Kobe Bryant. Infine, lo spettacolo del comico Gene Gnocchi.

«Una conferma importante, questa seconda edizione del Festival, un appuntamento significativo che dimostra come lo sport possa essere anche argomento letterario e che pone al centro il libro, rafforzando l'azione importantissima di promozione della letteratura già in atto in città, attraverso gli incontri con gli autori, i Festival e le numerose attività della nostra Biblioteca» ha dichiarato la vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli.

A queste parole, ha aggiunto il suo pensiero Maurizio Artusa, assessore allo Sport della città: «Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Busto per un festival che si preannuncia di alto livello sportivo e culturale: una scelta dettata dal fatto che quest’anno Busto è Città europea dello Sport, un titolo che vogliamo onorare anche attraverso questa iniziativa dedicata alla cultura dello sport e all’approfondimento dei valori universali dello sport. Sono certo che Sportivamente contribuirà ad alimentare la passione per lo sport che permea la città attraverso storie e personaggi esemplari che rappresenteranno un motivo di ispirazione per molti».

In merito all’iniziativa, si è espresso anche Giovanni Castiglioni, presidente Panathlon La Malpensa: «Da sempre il Panathlon Club La Malpensa fa della promozione della letteratura sportiva uno dei punti qualificanti della propria attività. Negli ultimi anni abbiamo dedicato la conviviale di apertura dell'agenda annuale al Premio Bancarella Sport. Avendo anche il privilegio di poter annoverare tra i nostri soci alcuni Grandi Elettori. Perciò, un evento della portata culturale di SportivaMente non poteva che vederci in partita. Un'opportunità per cui corre l'obbligo di ringraziare gli organizzatori e che abbiamo colto segnalando alcuni autori».

«In un contesto dove il nostro territorio sta diventando sempre di più un luogo ideale per un turismo active&green, anche un'iniziativa come questo festival della letteratura collegata allo sport organizzato dall'editore More News ci offre la preziosa opportunità di promuovere questa caratteristica sempre più peculiare della contea dei laghi varesina. Lo sforzo e le competenze messi in atto da operatori privati, società sportive, associazioni e istituzioni come la nostra Camera di Commercio col suo progetto Varese Sport Commission stanno dando dei riscontri molto positivi. Occorre però dare continuità a questo impegno, come stiamo facendo nella sinergia istituzionale per cogliere al meglio le occasioni che si genereranno grazie all'essere la porta di accesso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l'aeroporto di Malpensa, e per la vicinanza alle sedi di molte competizioni degli sport invernali, in particolare quelli del ghiaccio» sono state, infine, le parole di Mauro Vitiello, Presidente di Camera di Commercio Varese.

Sponsor e patrocini

Sportivamente - il Festival dei libri sportivi è un’iniziativa di Associazione culturale Territori con Associazione culturale CUADRI e Gruppo Editoriale More News, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, di Sport e Salute, di Panathlon Club La Malpensa e con il contributo della Camera di Commercio di Varese - Varese Sport Commission e della Concessionaria G&G Paglini.

L’evento è realizzato infine grazie anche alla collaborazione delle case editrici Baldini & Castoldi, Gallucci Editore, Minerva Edizioni, ZEROTRE Edizioni, 66th and 2nd3.