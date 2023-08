MMA, Cristian Magro torna sul ring per l'ultima volta

Cristian "Jackhammer" Magro torna a combattere per un ultimo match di MMA per chiudere la sua carriera da professionista con circa 20 incontri disputati. Dopo una brillante vittoria per KO in soli 14 secondi nel suo ultimo match nel 2018, Cristian "Jackhammer" Magro ricevette una chiamata da una delle principali organizzazioni mondiali di MMA, Bellator, per combattere a Dublino nel 2019.

L'opportunità di misurarsi con alcuni dei migliori lottatori al mondo era un sogno che stava per avverarsi. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lui una sfortunata sorpresa. A soli due settimane dalla firma del contratto, Magro subì un infortunio al ginocchio che lo costrinse a spostare il match di alcuni mesi. Nonostante un recupero "lampo" al ginocchio, la pandemia che si abbatté sul mondo e le restrizioni imposte in Italia complicarono notevolmente il processo di allenamento. Magro, come molti altri atleti, dovette affrontare la sfida di mantenere la forma fisica e la motivazione durante un periodo difficile per il mondo intero. Nel frattempo, la vita di Cristian subì dei cambiamenti significativi, sia a livello personale che famigliare. Queste situazioni lo costrinsero a rivedere le sue priorità e a prendere decisioni difficili. Pur affrontando queste sfide, la passione per l'MMA e la voglia di tornare a combattere erano sempre presenti nella sua mente.

Oggi, nel 2023, Cristian si allena duramente presso la Palestra Spazioforma, sotto la guida esperta di Basilio Tazio, Fabio Ranaboldo e i ragazzi del team che lo sostengono nella sua preparazione, e anche il prezioso aiuto di Fabio Lavecchia. La dedizione e il lavoro sodo sono stati la chiave per tornare in forma e prepararsi per questo ultimo match, che segnerà la fine della sua carriera di atleta professionista. Il ritorno in gabbia è previsto per ottobre e c'è grande attesa per questo evento. Magro è un'icona per gli amanti delle arti marziali miste Biellesi, e il suo stile aggressivo e spettacolare gli ha guadagnato il soprannome di "Jackhammer". La sua presenza nell'ottagono è sempre stata una garanzia di emozioni per i fan, e questo ultimo match non sarà da meno.

Sarà un'occasione per tutti i fan e amici di salutare e celebrare la carriera di questo grande atleta, che ha dato tutto se stesso in ogni incontro. Oltre alle emozioni e al trionfo, questo match rappresenterà anche un momento di riflessione per Magro. La chiusura della carriera agonistica segnerà l'inizio di un nuovo capitolo nella sua vita. Nonostante i momenti difficili che ha affrontato, ha dimostrato di essere un esempio di perseveranza e determinazione per tutti coloro che hanno seguito il suo percorso. Sicuramente continuerà ad allenarsi con i suoi coach e i suoi amici contribuendo alla formazione di "nuovi campioni" nel team dove si è sempre allenato.