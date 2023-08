La Virtus riparte, Elena Ubezio confermata direttore sportivo

La Virtus Biella riparte nel segno della continuità dal punto di vista dirigenziale. Al timone dello staff tecnico è confermata Elena Ubezio, da tempo nello staff societario.

Dice il presidente Nicolò Pizzato: «L’abbiamo lasciata ds in serie B1, la ritroviamo nello stesso ruolo in serie C: perché ciò che conta non è la categoria ma l’amore verso i colori nerofucsia. Una riconferma di fondamentale importanza in casa Virtus, sia per quanto concerne il peso specifico della persona, sia per le sue grandi capacità nel ruolo».

Elena Ubezio conferma un rinnovato entusiasmo: «C’è grande fiducia su quella che noi consideriamo una “ripartenza”. Abbiamo la certezza di poter fare bene, soprattutto perché c’è un gran bel “patrimonio sportivo” dal quale cominciare la nuova stagione. Il gruppo è giovane e con ampie possibilità di crescere ancora dopo due anni nei quali tutte hanno fatto grandi passi avanti, sia le ragazze che hanno conquistato la doppia promozione, sia quelle che lo scorso anno hanno avuto modo di assaggiare la serie B1».

Il ds nerofucsia sul campionato dice: «Indubbiamente sarà difficile, ma abbiamo feedback positivi. Normalmente gli allenamenti di fine stagione sono sempre con il freno tirato, senza troppa pressione. Invece quest’anno abbiamo potuto assistere ad allenamenti intensi e nei quali le atlete sembravano già proiettate con grande convinzione al futuro che le attende, nonostante la loro giovane età. Cosa faremo non lo so, ma sono certa che il gruppo ha grandi qualità. Prima del campionato vedremo le ragazze in campo anche in Coppa Piemonte: un passaggio che riteniamo fondamentale e che sarà un bel “riscaldamento”».

Virtus Biella non sarà naturalmente solo serie C. Ubezio puntualizza il grande impegno societario: «Per quanto concerne il settore giovanile ripartiamo dal buon lavoro fatto negli anni precedenti. La parola d’ordine sarà “consolidamento”. Aspettiamo di ritrovare le ragazze in palestra per capire i numeri definitivi, soprattutto con le più piccole, ma siamo già certi che andremo a coprire tutte le categorie Fipav, dal minivolley all’Under 18: in quest’ultima avremo anche una squadra in eccellenza territoriale. Lo staff tecnico anche qui è di valore e qualche soddisfazione arriverà, ne sono certa».

Inoltre, nella prossima stagione, la Virtus Biella sarà al via del campionato di serie C femminile che inizierà nel fine settimana del 6 e 7 ottobre: al campionato sono iscritte 28 squadre che verranno suddivise in due gironi con un sorteggio che si terrà presumibilmente ad inizio settembre. Non è prevista una suddivisione territoriale e dunque impossibile al momento fare ipotesi su quelle che saranno le avversarie. Prima dell’inizio del campionato La Virtus scenderà comunque in campo per le sei partite ufficiali del turno preliminare di Coppa Piemonte in programma il 16, 23 e 30 settembre, in sede ancora da definire.