Biella Corse, vittorie di classe e ottimi piazzamenti a Salsomaggiore e a Saluzzo, FOTO

Quattro navigatori Biella Corse hanno gareggiato questo fine settimana in due distinti rally, in Emilia e in Piemonte, ultime prove prima della pausa estiva.

Rally di Salsomaggiore Terme

A Salsomaggiore Terme (Parma) dove sabato 29 e domenica 30 luglio si è corso il 6° Rally di Salsomaggiore Terme, prova valida per il Trofeo Rally di Zona, l’Italian Trophy e il Michelin Trofeo Italia, hanno gareggiato tre navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia.

Al termine il miglior risultato è stato ottenuto da Tiziano Pieri che, per l’occasione, è tornato a navigare il pilota e amico Davide Nicelli.

Per loro è stata una “prima volta” alla guida di una Toyota Yaris GR (gruppo RC3N, classe R1T-Naz4x4), vettura con cui hanno ottimamente figurato, chiudendo al 16° posto assoluto, primi di gruppo e primi di classe.

"L'obbiettivo era quello di testare la macchina più che di guardare la classifica" ha commentato al termine l'equipaggio "però, prova dopo prova, il "feeling" è cresciuto ed è venuto anche il risultato; la Yaris ha un bel potenziale, un ottimo motore e va davvero molto forte. Vedremo di acquisire ancora più familiarità con questa macchina in vista della prossima prova della GR Yaris Rally Cup, il 1000 Miglia a Brescia in programma a settembre".

Va ricordato che Nicelli-Pieri, questo fine settimana (domenica 5 agosto), saranno al via della “gara di casa” del pilota, il Rally Valli Oltrepò di Casteggio (Pavia). Piloteranno una Skoda Fabia R5 (gruppo RC2N, classe R5), vettura che l'equipaggio ha già utilizzato al Rally del Taro 2021, conquistando il primo assoluto della carriera.

Il secondo navigatore Biella Corse a giungere al traguardo è stato Mattia Nicastri che a Salsomaggiore ha corso in coppia con il pilota Giorgio Liguori su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3). Hanno chiuso al 22° posto assoluto, primi di classe e secondi di gruppo e della categoria due ruote motrici. Un ottimo risultato, anche dal punto di vista della classifica del Trofeo Michelin,

Sempre a Salsomaggiore, infine, ha gareggiato il giovane Harshana Ratnayake, al via con il pilota Fabio Vitali su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno chiuso la gara al 43° posto assoluto, diciassettesimi di gruppo e decimi di classe.

Rally Storico Valli Cuneesi

In Piemonte, ottima gara anche per papà Luca Pieri che sabato 29 e domenica 30 luglio a Saluzzo (Cuneo) ha corso al 14º Rally Storico Valli Cuneesi, gara valida per il Trofeo di Zona Auto Storiche, il Memorial Fornaca e l’Historic Rally Cup. Ha gareggiato in coppia con il pilota Paolo Pastrone sull’ Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, gruppo 2, categoria H2/I, classe 2000) con cui si sono piazzati al nono posto assoluto, primi di classe e secondi nella classifica di raggruppamento. “E’ stata proprio una bella gara!” ha commentato il navigatore al termine. “Lo ripeto per l’ennesima volta, con Pastrone c’è sempre da divertirsi! Abbiamo fatto un ottimo nono assoluto e primo di classe ma va ricordato che, nella classifica di raggruppamento, di più non ce n’era perché chi è arrivato davanti a noi aveva una Porsche e, in salita, più di tanto proprio non si poteva fare”.

Due parole con Alessandro Negri

Ora un piccolo salto indietro per commentare la prima uscita con una R5 su asfalto (perché lui ha quasi sempre corso su terra e ghiaccio) di Alessandro Negri, "figlio d'arte" (il papà è il "pilotone" Davide Negri) e ormai anche lui pilota di indiscusso livello.

Al 36° Rally Lana, Alessandro Negri ha gareggiato con l'amico Harshana Ratnayake su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5), chiudendo, "alla grande", al nono posto assoluto, ottavo di gruppo e di classe.

"Alcune settimane prima della gara abbiamo fatto un piccolo test” ha commentato il pilota; “perché Hars e io non sapevamo se, in gara, saremmo stati capaci di "stare al passo" oppure no. Per questo siamo partiti con l’idea di guidare bene, fare chilometri e accumulare esperienza, senza guardare il risultato. Bene, già alla fine della prima prova, con questa meravigliosa macchina, il risultato è arrivato da solo: abbiamo chiuso con l’ottavo tempo assoluto!"

Un risultato che ha fruttato ad Alessandro e Hars anche le 24 bottiglie di vino (una per chilometro) messe goliardicamente in palio dal Presidente Biella Corse, Alby Negri e destinate a premiare l'equipaggio della Scuderia più veloce nella prova “Città di Biella”.

"Noi a quel punto eravamo a dir poco increduli! Il giorno dopo ci siamo divertiti tantissimo, migliorandoci prova dopo prova, sempre appena dietro ai “grandi del campionato”. E' stato un Lana davvero emozionante, con il pubblico che alle inversioni ci incitava e ci festeggiava! Proprio come facevo io quando ero piccolo guardando mio papà passare tutto di traverso! E vederlo accoglierci emozionato per ciò che avevamo fatto? Impagabile!

Il Lana è stata sicuramente la gara più bella di tutte quelle che ho fatto finora! E per questo voglio ringraziare Hars, grande amico, navigatore di esperienza e grande persona anche al di fuori della vettura. E poi tutte le persone che ci sono sempre vicine e che credono in noi e nel nostro potenziale. La Scuderia Biella Corse, gli sponsor e tutte le persone che ci hanno permesso di gareggiare con questa macchina meravigliosa! Una vettura con cui speriamo di gareggiare presto di nuovo!"