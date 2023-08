PD Biellese sul Reddito di cittadinanza: "Molte persone hanno ancora bisogno di questo sostegno"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Additare i percettori di RdC come parassiti o fannulloni è sempre stata una “specialità della casa”, che però non rispecchia la realtà del nostro Paese. Molte persone hanno ancora bisogno di questo sostegno economico, e toglierlo a tutti indiscriminatamente con un colpo di scure, solo perché alcuni se ne sono indebitamente appropriati, la dice lunga su quanto questo governo abbia contezza dei reali bisogni del Paese.

Una destra che continua imperterrita a fare annunci, scaricando le colpe sugli esecutivi precedenti, per non assumersi le proprie responsabilità. Le povertà, a Biella e in Italia, sono in costante aumento perché i prezzi dei prodotti di prima necessità sono cresciuti a causa dell'inflazione, il caro bollette (che il precedente governo ha cercato di contrastare) ha mandato sul lastrico molte famiglie: si assiste ad un progressivo aumento di italiani che chiedono aiuto al volontariato e si rivolgono agli empori solidali per un supporto economico oltre che per i beni di prima necessità.

"Niente RdC, chi può cerchi lavoro", dicono a destra, facendo finta di non sapere che ci sono tanti disoccupati nella fascia tra i 50 e i 60 anni, troppo anziani per il mercato del lavoro ma troppo giovani per la pensione. Poi le famiglie monoreddito, o quelle in cui, pur essendoci dei lavoratori, non si riesce ad assicurare il ménage familiare a causa di paghe da fame. Succede anche qui nel Biellese.

A tutte queste persone, a tutti questi italiani, i patrioti dicono di rivolgersi ai Servizi Sociali dei Comuni per le opportune valutazioni: questa, dal punto di vista metodologico, è una buona prassi. L'avevamo già sperimentata a suo tempo con il REIS, perché valutare, monitorare e supportare le persone è utile e importante.Il problema sorge quando si parla di finanziamenti: chi fornirà il denaro necessario ai Servizi Sociali? Quali investimenti il governo ha intenzione di mettere in campo per potenziare i servizi alla persona? Quanti per assumere nuovo personale nei Comuni? Il loro "ci penseremo", non rassicura proprio nessuno, perché ormai è chiaro che questa destra non è in grado di pensare, progettare, programmare, farsi carico, ma solo di apparire ovunque sui media con annunci e “parole in libertà”.

A questo deprimente quadro va aggiunto il pressapochismo: l'INPS prima manda un messaggio con cui annuncia che non verrà più accreditato il RdC, dimenticandosi però di specificare che chi percepiva insieme a quello anche l'assegno unico deve comunicarlo all'INPS per poter continuare a ricevere almeno quest'ultimo, poi, il giorno dopo, scoperta l'incredibile omissione, invia un nuovo sms per correggere il tiro.

Il tutto sulla pelle di migliaia di cittadini, famiglie e minori. Il Partito Democratico Biellese chiede con forza che questo governo si impegni a dare segnali concreti per fronteggiare le tante emergenze (gli alluvionati dell'Emilia-Romagna non hanno ancora ricevuto un solo euro).

Rinunciare ai fondi del PNRR e lasciare le persone in balia del disagio non è governare, è solo agire in modo criminale. Abbandonare chi non ce la fa è una bomba sociale ad orologeria, che scoppierà con immane fragore lasciando sul campo migliaia di persone in difficoltà.

Da qualche parte bisogna pur iniziare. Il salario minimo, ad esempio, potrebbe essere un buon punto di partenza per dimostrare agli italiani di avere a cuore anche gli ultimi. Dopo aver strizzato l'occhio agli evasori e salvato la poltrona di ministri francamente imbarazzanti"