Grigliata Carcere, Foglio Bonda: “Buongiorno Biella non più presente ad audizioni su casa circondariale”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nutriamo il massimo rispetto per il Corpo di Polizia Penitenziaria. Proprio per questo motivo non apprezziamo il tentativo costante di strumentalizzare a fini di propaganda politica il servizio impegnativo e fondamentale svolto da tutti gli agenti. Concordemente con tutte le forze di opposizione e con il contributo silenzioso ma decisivo di alcuni gruppi di maggioranza abbiamo già impedito l’intervento irrituale del sottosegretario Andrea Delmastro in Consiglio Comunale, in occasione di un’audizione di alcune sigle sindacali richiesta proprio da Fratelli d’Italia.

Veniamo a sapere oggi, addirittura da un’interrogazione parlamentare, che in una festa organizzata in caserma a Biella sono state invitate e hanno partecipato alcune autorità politiche, e cioè proprio il sottosegretario Delmastro e il sindaco Corradino. Libero chiunque di invitare chi vuole alle proprie grigliate, libere le autorità di manifestare la loro vicinanza ai presenti alla festa, ma liberi allora anche noi consiglieri comunali di trarre le nostre conclusioni e di ascoltare chi vogliamo in consiglio comunale.

Per cui, con rammarico, Buongiorno Biella comunica che non parteciperà ad eventuali prossime audizioni consiliari sul tema del carcere”.