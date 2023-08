I capi dei sarti italiani questa sera sulla passerella in Piazza Cisterna al Piazzo, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Il Congresso mondiale dei Sarti entra nel vivo. Nella giornata di oggi giovedì 3 agosto nel Centro Congressi della Città Studi di Biella, capitale europea tessile, verrà presentata la grande tradizione sartoriale della Casa da Gioco attraverso il libro: “Casinò di Sanremo: Festival della Moda Maschile. Il Made in Italy veste il mondo” di Marzia Taruffi, prefazione del prof. Stefano Zecchi, saluto del direttore di Arbiter, Franz Botrè (De Ferrari Editore).

Nella serata di oggi, come pure domani, sono invece in programma due sfilate nel borgo storico del Piazzo. Oggi saliranno in passerella i capi dei sarti italiani, mentre domani quella che portano la firma dei maestri internazionali.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il presidente Confartigianato Cristiano Gatti - . Anche per quanto riguarda l'organizzazione, anche se non è semplice, gli ospiti si muovono tra congresso e visite alle aziende senza problemi a bordo di navette senza problemi. Questa sera è in programma la prima sfilata e ci sarà l'assegnazione del Premio Forbici d'Oro. Un altro grande evento per Biella. Ricordo che questi eventi al Piazzo sono aperti anche al pubblico che potrà raggiungere Piazza Cisterna a bordo di bus senza difficoltà".

L'evento avrà inizio alle 19. In piazza Cisterna sfileranno i capi realizzati dai sarti dell'Accademia Nazionale dei Sartori. Saranno 37 i Maestri sarti che esporranno i loro vestiti: 21 per la sartoria da donna e 16 per quella da uomo. Prima del défilé, sarà però conferito il Premio Forbici d’Oro, il più importante concorso sartoriale nato nel 1951. Nell’edizione di quest’anno concorreranno Ivan Americano, Cira Borrelli, Andrea Di Renzo, Lorenzo Macchiaioli, Milena La Montagna, Luigi Montanaro, Lara Perbellini, Tommaso Trespidi e Seung Jin.