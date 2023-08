39° Congresso Mondiale dei Sarti a Biella, Gatti: "Il più partecipato di sempre", FOTO e VIDEO

Non ha dubbi il Presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti: l'edizione 39 del Congresso Mondiale dei Sarti a Biella è quella più partecipata. "E' stato difficile organizzarla - ha esordito durante il Congresso nel pomeriggio di oggi giovedì 3 agosto - , Biella incomincia ora ad imparare ad accogliere, anche se ha tante qualità, fino ad oggi siamo stati sempre molto chiusi. E speriamo che si tratti solamente di un primo passo in questa direzione. Secondo me tanta gente non ha ancora capito adesso cosa sta accadendo, ma grazie a questo evento Biella sembra davvero essersi svegliata e può essere orgogliosa di ospitare l'edizione più partecipata di sempre".

Fa eco a Gatti Gaetano Aloisio, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Sartori, organizzatrice della manifestazione, e vice Presidente della WFMT, questa di Biella è l'edizione più partecipata di sempre. "Era il mio sogno portare a Biella questo evento e ce l'abbiamo fatta - ha esordito oggi Aloisio a Città Studi durante il congresso - . Non è stato pe nulla facile ma siamo qui e sta andando tutto benissimo. Non solo: questo congresso resterà anche nella storia, perchè grazie al risvolto che gli è stato da parte dei media in Italia ci si è accorti che la sartoria c'è ed è un settore forte".

In sala anche Liang-Hung Ho, al suo ultimo giorno come Presidente della World Federation of Master Tailors, visto che domani si procederà all'elezione del nuovo presidente.