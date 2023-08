Investito da un’auto, muore un addetto al soccorso stradale: aveva 21 anni

Incidente mortale sulla sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione Torino. Un addetto al soccorso stradale è stato investito da autovettura, mentre era impegnato a soccorrere una moto in avaria.

La dinamica è ancora da chiarire. Il deceduto aveva 21 anni. La conducente dell’altro veicolo si è fermata ed è stata trasportata all’ospedale Santa Croce di Moncalieri in codice giallo.

A prendere posizione la FILT CGIL del Piemonte, gli RSU, RSA, RLS delle autostrade Piemontesi e i lavoratori tutti che commentano: "Un altro nome sotto il lungo, intollerabile, elenco dei caduti sul lavoro. E’ stato investito a 21 anni, lungo la tangenziale di Torino, mentre svolgeva il suo mestiere di autista di mezzi di soccorso stradale. 21 anni, l’età in cui ci si dovrebbe affacciare alla vita".

"Una strage quotidiana, - proseguono le organizzazioni sindacali - in un’Italia dove morire di lavoro sembra diventata la norma. Per questo chiediamo a gran voce che cause e responsabilità di quanto accaduto vengano accertate con tempestività". "Devis, vogliamo ricordare il tuo nome, e ci stringiamo attorno a chi ti ama" concludono.