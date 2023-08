Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto poco fa nell’alto Biellese. Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di circa 59 anni, residente a Valdilana, sarebbe rimasto ferito mentre stava scendendo con la bici dal Bocchetto Sessera. Sul posto il personale sanitario con l’elisoccorso per la prima assistenza. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.