Pettinengo, 64enne cade dallo scooter e resta ferita alla testa

Avrebbe riportato un taglio alla testa la passeggera rimasta ferita a Pettinengo. È successo ieri, intorno alle 11: stando alle prime ricostruzioni la donna, una 64enne del posto, era a bordo di uno scooter quando è caduta a terra per cause da accertare.

Indenne il conducente, un uomo di 58 anni. In breve tempo, si è portato sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alla malcapitata, poi trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.