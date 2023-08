Fermato per un controllo, in auto aveva due panetti di hashish: arrestato 23enne

Ieri, alle 18 circa, a Biella, a conclusione di accertamenti, i militari della Sezione Operativa del NORM della Compagnia Carabinieri Biella, in collaborazione con il personale di quella Sezione Radiomobile del medesimo Comando, hanno arrestato un 23enne extracomunitario, residente in città, gravato da vicende penali per reati in materia di stupefacenti, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In esecuzione della delega d’indagine emessa dalla Procura della Repubblica di Biella, i militari del Comando procedente, alle 15.30 precedenti, a Verrone, strada Trossi, hanno svolto un’attività di osservazione all’esito della quale hanno proceduto al controllo dell’autovettura di proprietà e condotta dall’uomo, con a bordo, quale passeggero, un amico, 31enne, incensurato, richiedente asilo. Entrambi gli occupanti del veicolo sono stati sottoposti a perquisizione personale estesa successivamente al veicolo ove, sotto il sedile posteriore, sono stati rinvenuti 2 panetti di hashish, del peso complessivo di grammi 200 circa.

L'immediata perquisizione eseguita presso la residenza del precitato, ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 2 circa della stessa sostanza stupefacente, 2 telefoni cellulari in uso all'autore e altro materiale connesso all’attività di spaccio, che veniva posto sotto in sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, come disposto dal PM di turno, è stato associato presso la Casa Circondariale di Biella in attesa dell’udienza di convalida.