Biella, scontro auto-moto alla rotonda: un giovane finisce al Pronto Soccorso FOTO

Scontro tra auto e moto alla rotonda tra via Addis Abeba e via Galimberti. È accaduto poco fa, a pochi metri dal centro di Biella: a rimanere ferito un ragazzo, alla guida del mezzo a due ruote, subito trasportato dal 118 al Pronto Soccorso in codice verde.

Indenne l'altra conducente, una giovane visibilmente spaventata. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. Inoltre, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico, ora deviato verso altre direzioni.