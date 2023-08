È stato portato in ospedale il giovane alla guida rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 3 agosto, in via per Candelo, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe centrato in pieno un palo dell'illuminazione pubblica per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.