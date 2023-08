A 94 anni il “battesimo del volo”, la storia di Valeria

“Sono stata in auto e in barca, perchè non provare anche a volare?”. Queste sarebbero state le parole di Valeria Cabrele che, all'età di 94 anni (ma solo sulla carta d'identità), ha avuto il suo battesimo dell'aria, a bordo di un velivolo dell'Aeroclub di Biella, con base operativa all'aeroporto di Cerrione.

Il segreto di “nonna Valeria”? Cogliere ogni occasione con entusiasmo e con il sorriso. "Tutti – avrebbe confidato - dobbiamo andare in cielo, almeno prima ci ho fatto un giretto per vedere come si sta". A riprova che non c'è età per sognare, o per crescere.