Torna il maltempo con venti sostenuti sugli Appennini, è allerta gialla per temporali

Una vasta area depressionaria di origine scandinava si muove col suo ramo meridionale verso l’arco alpino occidentale nel corso del pomeriggio odierno, mantenendo venti sostenuti in quota, in particolare sul settore sudorientale della regione fino a quote collinari. L’ingresso di aria instabile sul Piemonte determina oggi l’innesco di rovesci e temporali sparsi, al più moderati, a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali, con interessamento delle pianure a nord del Po nel corso della serata. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Nelle ore centrali della giornata di domani sono attese condizioni di instabilità più diffusa, con rovesci e temporali che potranno risultare anche di forte intensità su zone di pianura e collina centro-orientali. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per domani un’allerta gialla sulle pianure di Torinese, Biellese, Vercellese e Novarese (zone I ed L) e su Astigiano ed Alessandrino (zone G eH) dove sono da attendersi locali allagamenti, grandine, forti raffiche di vento e possibili cadute di alberi ed isolati fenomeni di versante. Un miglioramento è atteso nel corso della serata di domani, favorito anche dall’attivazione di venti di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali”.