FAI Biella- Ente GAP Ticino e Lago Maggiore, stretto accordo per la valorizzazione del Parco Burcina

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto dalla Presidente dell'ente di gestione Aree Protette Ticino e Lago Maggiore, Erika Vallera, e dal capo delegazione Fai Biella, Davide Furfaro, un accordo di valorizzazione del Parco Burcina “F. Piacenza”. Si tratta di un'intesa per la valorizzazione e promozione di iniziative e/o attività socio-culturali nell’ambito di un progetto di ampia collaborazione fra ente di gestione e FAI.

Nelle settimane scorse l'ente aveva infatti già sottoscritto un accordo con la delegazione novarese per la promozione di Villa Picchetta a Cameri (NO), straordinaria villa cinquecentesca e sede legale dell'ente. Il FAI difatti agisce su tutto il territorio nazionale grazie ad una fitta rete di volontari organizzati in oltre centotrenta delegazioni locali per promuovere una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni italiane. Dal 2005 è attiva anche la delegazione biellese, composta da un gruppo di professionisti legati dall'amore per l'arte, la cultura ed il territorio. L'accordo sottoscritto con l'ente di gestione ha ad oggetto la promozione della Riserva Naturale Parco Burcina “F. Piacenza” attraverso attività divulgative e di valorizzazione.

Il progetto nasce e si sviluppa con l’obiettivo di valorizzare il Parco Burcina ed ampliare il panorama culturale dell’intero territorio biellese, motivando una partecipazione sempre più attiva e vivace da parte del pubblico locale e non. La Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza” oggi conta un elevato numero di visitatori. Nel 2022 si sono contati 142 mila ingressi e nel primo semestre del 2023 i visitatori sono stati oltre 66 mila. “Con la sottoscrizione di questo accordo ufficializziamo una collaborazione già proficua con la delegazione biellese – spiega la Presidente dell'ente di gestione, Erika Vallera – Il giardino storico del Parco Burcina rappresenta un patrimonio naturale e culturale che merita grande attenzione per il valore intrinseco che lo contraddistingue ma anche perché è uno dei volani dell'economia turistica locale. La sinergia con la delegazione Fai Biella permetterà di promuovere e far conoscere con maggiore forza e potenzialità il Parco e di conseguenza l'intero territorio.”

Concorda il capo delegazione Fai Biella, Davide Furfaro, che ricorda il sostegno dato dalla sua delegazione alla candidatura del Parco Burcina fra i luoghi del cuore FAI 2022: “La Burcina è un giardino storico, amatissimo dai biellesi e tra i luoghi del territorio più apprezzati anche fuori provincia; un luogo dal valore storico e naturalistico straordinario, patrimonio capace di creare interesse nazionale. L'ultimo censimento dei luoghi del Cuore FAI ha regalato un ottimo risultato alla Riserva Naturale del Parco Burcina "F. Piacenza" con un piazzamento al 63° posto, primo fra tutti i luoghi biellesi candidati.”

Le attività di promozione dell'accordo saranno rivolte a: scuole dei comuni presenti sul territorio con attività finalizzate alla riscoperta del patrimonio storico culturale del territorio di appartenenza. Gli studenti, potranno usufruire delle visite guidate, dei laboratori didattici e delle altre iniziative presenti nel calendario della Delegazione FAI di Biella. Saranno inoltre destinatari del progetto tutti gli Studenti delle Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della provincia, coinvolti nelle campagne di sensibilizzazione culturale che verranno svolte nel corso del tempo. I cittadini del territorio saranno coinvolti mediante le attività volte al recupero dell’ambiente e del patrimonio culturale attraverso la conoscenza ed il monitoraggio.