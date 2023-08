Donne in carcere: in Piemonte sono il 4,2% dei detenuti

Nel corso del 2022 oltre cento volontari e osservatori dell'associazione "Antigone" hanno visitato 97 istituti penitenziari. Il 20% di questi edifici è stato costruito tra il 1900 ed il 1950 e un altro 20% addirittura prima dell'inizio dello scorso secolo.

Lo scopo del progetto intitolato "Dalla parte di Antigone" è stato quello di scoprire le condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, realizzando anche il primo rapporto sulle donne carcerate in Italia. Le donne arrestate o denunciate sono 151.860, in base ai dati del 2021, gli uomini invece 679.277. Le carcerate, però sono molte meno delle denunciate, infatti solo il 4,2% della popolazione che si trova dietro le sbarre è di sesso femminile, a conferma che il carcere sembra essere tendenzialmente un luogo maschile.

Gli studi hanno permesso di analizzare, regione per regione, la situazione delle carcerate. Per quanto riguarda il Piemonte le donne ristrette sono 153 su un totale di 3981 detenuti. Di queste, 120 sono ospitate presso il carcere di Torino e 33 si trovano a Vercelli. La più giovane è del 2003 mentre la più anziana è nata nel 1948.

Oltre a realizzare il primo studio sulle donne detenute in Italia, il percorso dell'associazione Antigone ha permesso di individuare ulteriori informazioni. Il numero dei detenuti stranieri, ad esempio, registra un calo di circa il 5% rispetto al 2011 e con un totale del 31,3% sul numero complessivo dei carcerati. Un dato importante riguarda anche il numero dei reati che hanno portato alla detenzione per crimini legati alla droga, sono circa 20 mila in tutta Italia.