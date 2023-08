Cimiteri di Biella, al via questa mattina le operazioni di pulizia e manutenzione

Da questa mattina sono al lavoro gli operatori della ditta incaricata dal Comune per un intervento di taglio dell’erba e sistemazione del cimitero comunale di Chiavazza e di quello del Favaro. Questo è solo il punto di partenza: infatti nei prossimi giorni la stessa tipologia di intervento verrà effettuata anche su tutti gli altri cimiteri del territorio comunale.

«La cura del verde e la sicurezza dei cimiteri civici sono impegni che l’attuale amministrazione sta portando avanti, pur con qualche difficoltà, anche per garantire piena accessibilità a tutti i familiari che si recano in visita ai propri defunti nei diversi cimiteri – spiega l’assessore ai Servizi Cimiteriali Gigliola Topazzo -. Finalmente siamo riusciti a partire e a trovare le risorse economiche necessarie: ci vorrà un po’ di pazienza, ma arriveremo in tutti i cimiteri comunali. Le comprensibili preoccupazioni e le richieste dei cittadini meritano la risposta più celere possibile. La ditta incaricata è intervenuta da oggi al Cimitero di Chiavazza con un consistente dispiego di uomini e mezzi, e siamo determinati a risolvere nel modo più efficace e duraturo possibile le problematiche emerse in tutti i cimiteri, per restituire decoro ai luoghi dove riposano i nostri cari”.

“Questa mattina – spiega il sindaco Claudio Corradino - ho ordinato di iniziare subito l’intervento perché la situazione di incuria era diventata evidente, come hanno giustamente sottolineato anche alcuni cittadini. L’amministrazione comunale si è attivata perché ritiene che questi luoghi di culto debbano essere mantenuti in maniera decorosa. Si tratta di luoghi destinati al ricordo dei nostri cari, luoghi dedicati alla spiritualità che non possono essere lasciati in condizioni inappropriate.”

Le necessità dei cimiteri però non sono soltanto quelle legate ai tagli dell’erba e alla manutenzione ordinaria. “Purtroppo – conclude l’assessore Topazzo – in molti casi abbiamo a che fare con immobili vecchi, che necessitano di ristrutturazione per quanto riguarda i tetti, gli intonaci, i cordonati ed altro. Sarà cura dell’amministrazione comunale provvedere anche in questo senso e stiamo aspettando i diversi progetti”.