Biella chiama Lisbona, in 261 alla Giornata Mondiale della Gioventù

Sono 261 i pellegrini biellesi alla GMG di Lisbona, partiti il 29 luglio. Una trentina di loro hanno vissuto l’esperienza del gemellaggio dal 24 al 30 luglio nella diocesi di Coimbra. Sono 30 gli accompagnatori che si prendono cura anche di 81 minori, mentre i giovani tra i diciotto e i trentadue anni sono 150.

I giovani biellesi sono ospitati presso la parrocchia di Carnaxide a 9 chilometri da Lisbona. Diciassette le parrocchie “rappresentate: Mongrando, Sordevolo, Graglia, Lessona, Verrone, Ponderano, Occhieppo, Vigliano SMA, Pollone, Tollegno, Biella con Santo Stefano, San Paolo, San Biagio, Valle Oropa, Villaggio, Chiavazza e Vandorno. Tra di loro la presenza di otto preti (don Simone Rocco, padre Davide Di Pasquali, don Fabrizio Mombello, don Luca Bertarelli, don Paolo Gremmo, don Emanuele Biasetti, don Luca Murdaca e don Gabriele Leone) e naturalmente il vescovo Roberto Farinella.

Anche Biella si unirà nella preghiera e nell’amicizia accompagnando i giovani con eventi che segneranno gli ultimi giorni della GMG con la presenza di papa Francesco. In particolare giovedì 3 e venerdì 4 agosto alle ore 20.30 in Cattedrale in ascolto delle parole pronunciate durante il giorno da papa Francesco ai giovani. Sabato sera la Cattedrale rimarrà aperta dalle ore 20.30 per tutta la notte fino alle ore 8 di domenica mattina. Prima la diretta su schermo per seguire insieme la Veglia del Papa con i Giovani e poi inizierà la veglia eucaristica che durerà tutta la notte fino alle ore 8 di domenica mattina. Sono già numerose le persone che hanno dato adesione ad accompagnare nella notte di preghiera i nostri giovani a Lisbona.