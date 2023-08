Due cuori su due ruote, un viaggio in bici nel ricordo di Giuseppe

Una bella iniziativa si è svolta a Candelo. Lo racconta il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto in Municipio Paola Pellin, Maria Luisa Lazzarato e Mara Muner con il loro bellissimo progetto dal titolo La Grande Forza delle Donne - Due Cuori su due Ruote. Questo era il sogno di Giuseppe, nato a Meolo e marito di Paola, candelese: giunti alla pensione fare il tragitto che unisce i due paesi in bicicletta con arrivo al Santuario di Oropa. Purtroppo Giuseppe non è riuscito a realizzare questo sogno e così Paola con le sue due amiche lo ha trasformato in realtà. Partite da Meolo lunedì 24 luglio sono giunte a Candelo venerdì scorso con tappa finale al Oropa dopo aver percorso 561 km”. Per l'occasione è stata donata una maglietta personalizzata al primo cittadino.