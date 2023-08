Grigliata al Carcere di Biella, è caso politico con interrogazione al ministro: la parola ai protagonisti

La grigliata della Polizia Penitenziaria diventa un caso politico. Non solo locale ma anche nazionale. È notizia di queste ore che il Partito Democratico ha preparato un'interrogazione a risposta orale al ministro della Giustizia che sarà presentata a entrambi i rami del Parlamento.

Nel testo (a firma Rossomando, Giorgis, Verini, Bazoli e Mirabelli) si chiedono lumi sulla festa “svolta lo scorso 27 luglio nella caserma A. Salaris di Biella, che si trova nella struttura della Casa Circondariale di Biella e pubblicizzata da Raffale Tuttolomondo, segretario del sindacato SiNAPPe, a cui avrebbero partecipato anche il sindaco della città Claudio Corradino e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro”. E si domanda “come sia possibile che ad una festa per il personale della polizia penitenziaria del carcere di Biella ci sia stata la presenza di un solo sindacato, di agenti esterni a quella struttura, se l'invito è stato esteso anche ad altri sindacati, a rappresentanze politiche e istituzionali”.

Sulla vicenda è intervenuta anche Rita De Lima, referente Welfare e Sanità del Pd Biella: “Nulla contro la festa ma ci è sembrata inopportuna. Specialmente per tutte le difficoltà riscontrate nell'ultimo periodo che ha visto il carcere di Biella al centro delle cronache locali. Riteniamo che sia mancata cautela e oculatezza. Poi, una domanda: perchè è stata invitata una sola parte politica e sindacale? Chiediamo, in maniera costruttiva, che ci sia più dialogo e condivisione tra le parti coinvolte proprio per arrivare a soluzioni comuni che portino vantaggi non solo a chi è detenuto ma anche agli stessi agenti della Polizia Penitenziaria”.

Incredulo il segretario del SiNAPPe Tuttolomondo: “Sono ancora esterrefatto per quanto accaduto. Specialmente perchè si porta all'attenzione del ministro una questione come questa a fronte delle grosse problematiche che la Polizia Penitenziaria ha dovuto affrontare negli ultimi due anni. Sono solo strumentalizzazioni e accuse gratuite che respingo e rimando al mittente. Nessun sindacato ha avuto ruolo nell'organizzare questo evento se non il sottoscritto perchè responsabile dello spaccio per il personale, su delega del comandante di reparto. Già in passato, e anche in questa occasione, sono sempre state coinvolte tutte le associazioni sindacali proprio per evitare il rischio di strumentalizzazioni”.

Sulla festa Tuttolomondo è chiaro: “Si voleva ricreare un'unione, uno spirito di corpo con tutti gli agenti e le loro famiglie. È talmente riuscita bene che ne ho proposta un'altra a settembre”. Infine, sulla presenza di Corradino e Delmastro: “Entrambi erano impegnati in altre manifestazioni ma sono riusciti a passare per un breve saluto. Francamente non ci ho visto nulla di anomalo”.

Infine, poco fa, è stata resa nota la nota stampa di Fratelli d'Italia, firmata dall'assessore regionale Elena Chiorino, assieme a Livia Caldesi e Francesca Delmastro: “Francamente esterrefatti per la polemica che il Pd ha innescato sulle presenze alla festa della Polizia Penitenziaria, ci chiediamo quale sia il vero problema dei dem. Trovano scandaloso che il sottosegretario alla Giustizia con delega all’amministrazione penitenziaria vi abbia partecipato? Hanno un problema di democrazia. Trovano poco opportuno che l’invito sia arrivato al sindaco della città in cui ha sede l’istituto penitenziario? Hanno un problema di democrazia. Trovano poco trasparente che alla festa non sia stato invitato chi avrebbero voluto loro? Hanno un problema di democrazia. Ci permettiamo sommessamente di evidenziare ai 'democratici' che la democrazia non si traduce in 'o governa il pd o non riconosciamo il voto degli italiani' e neppure che le 'le feste vanno bene a patto che piacciano a noi e che i cittadini invitino chi noi gradiremmo': alle feste ognuno è libero di invitare chi vuole e i cittadini si rispettano anche quando hanno un pensiero diverso dal Pd. Una considerazione però sia concessa: caro partito 'democratico' fa orrore questo concetto di democrazia a senso unico”.