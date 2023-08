Dalla valle dei Laghi a Symposium di Chiavazza: Il Reboro è di casa all’enoteca chiavazzese

All’Enoteca Chiavazzese il sommelier Maurizio Mazzuchetti presenta un’eccellenza del territorio trentino, classificato come uno dei migliori rossi italiani: stiamo parlando del Reboro, il vino che utilizza il vitigno Rebo creato negli anni 50 dal ricercatore Rebo Rigotti incrociando il fiore del Teroldego con quello del Merlot; le uve vengono raccolte a piena maturazione e fatte appassire sugli aréli (graticci particolari di legno e bambù utilizzati per l’appassimento di vitigni nosiola per la produzione del vino santo) e, l’appassimento, viene influenzato dalla brezza dell’Ora del Garda (vento tipico del luogo). Segue una lunga permanenza sulle bucce ed un affinamento in botti di rovere.

Nella valutazione del vino, che è del 2017 ed ha un titolo alcolometrico volumico effettivo di 15,5%, notiamo sotto l’aspetto visivo un bel colore rosso rubino intenso tendente al granato con una buona densità, al naso è schietto e molto fine e spiccano subito i sentori di frutta matura mora, ribes cassis, ciliegia, note di confettura di prugne e di marasca sotto spirito ed oltre ai terziari chiude con un sottofondo di spezie ed erbe aromatiche; in bocca è un’esplosione di aromi che deliziano il palato con una morbidezza e tannini vivaci ma eleganti, che donano al vino equilibro ed una persistenza molto intensa.

È possibile degustare il Reboro presso l’enoteca, in qualsiasi momento dell’anno. Si ricordano gli orari di apertura: giovedì, venerdì, sabato dalle 18 alle 22 mentre gli altri giorni solo per gruppi prenotati.

Gli eventi riprenderanno invece dopo il 20 agosto.

Per info: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038 – Mail sywinetr@gmail.com