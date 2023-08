Biella, andato sold out l’ultimo Aperitivo Letterario Estivo

Ieri sera si è svolto l’ultimo Aperitivo Letterario Estivo. Il tema era “Un Pic Nic al chiaro di luna” in una notte di luna piena in cui tutto è stato possibile. La notte in cui i desideri tenuti nascosti in un cassetto sono usciti allo scoperto per essere affidati ad una pioggia di stelle nel cielo. L’aperitivo letterario del 1 agosto, è stato un gran successo, ed è andato sold out. Un picnic in terrazza, in puro stile shabby, la location del Second di Biella, trasformata in un caffè letterario, si è tinta di bianco.

Tra le luci soffuse di candele, rose e ortensie, palloncini, il picnic in bianco è stato tra i più amati.Ho presentato il mio primo libro, “Diventa la donna che vuoi”, un diario di bordo, per poi interagire con il mio Romanzo “ Diario di una donna in rinascita”. Ospite della serata è stato Luca De Antonis, con il suo romanzo “Fotosintesi di un Vagabondo”. Torinese, scrittore e musicista che ha saputo farsi apprezzare immediatamente dal pubblico intervenuto numeroso, raccontando di figure femminili capaci di lottare per i propri ideali, non eroine stereotipate ma donne che hanno cercato la loro emancipazione con le loro azioni e senza rinunciare a ciò che amavano.

È stato un divertente ed elegante appuntamento carico di emozioni, dedicato alle donne in rinascita, tra romanzi, poesie e tanta bella musica. A fine serata palloncini bianchi con un desiderio espresso e scritto, appeso da ogni partecipante, hanno preso il volo. Il Dress code era in total white, per una serata delicata e memorabile. Un ricchissimo picnic e apericena posto in box di carta riciclabile e consumato al chiaro di luna tra musica, palloncini, romanzi e poesie. Paola Mercandino ha intrattenuto il pubblico con la sua meravigliosa interpretazione della favola di Cenerentola.

Un monologo scandito da parole a volte sussurrate e a volte espresse con tono più forte. Un saliscendi di ritmi per una strepitosa Cenerentola “in terrazzo”. Ed infine un ringraziamento speciale va a Marina Caveggia, titolare del locale Second The Apartment di Biella che, con il suo preparato staff, ospiteranno tutte le future serate, a partire da Settembre, degli Aperitivi letterari.