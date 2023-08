Incidente in moto: 14enne in codice rosso nella vicina Valsesia

Incidente in moto con gravi conseguenze per un ragazzino di soli 14 anni. Dopo essere rovinosamente caduto dalla sua due ruote, il giovane ha riportato gravi traumi che ne hanno determinato il ricovero in ospedale in codice rosso.

La dinamica dell'incidente, avvenuto nel pomeriggio di martedì a Varallo Sesia, non è ancora nota, ma dalle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un incidente autonomo. Sul posto, dopo i primi soccorsi prestati dal 118, è stato fatto intervenire l'elisoccorso che ha trasportato il giovanissimo al Maggiore della Carità di Novara, dove i medici si stanno impegnando per fornire le cure del caso.