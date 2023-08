Rissa in Piazza Duomo, fermato 40enne. Poi 3 donne si scagliano contro Polizia e Carabinieri

Rissa in piazza Duomo, con 4 persone in Questura. È successo ieri sera, intorno alle 23, a pochi passi dal centro di Biella: ad allertare le forze dell'ordine diversi passanti che hanno notato una situazione a dir poco incandescente. In particolare, un cittadino avrebbe riferito la presenza di un uomo di circa 40 anni con in mano un oggetto in metallo (forse una chiave inglese), impegnato a insultare e inveire contro i presenti.

All'arrivo della Polizia non era più presente nessuno, eccezion fatta per il soggetto già segnalato in precedenza. Dopo esser stato disarmato, la situazione si è fatta problematica: stando alle prime ricostruzioni, tre donne (la compagna e le giovani figlie) avrebbero tentato di impedire che l'uomo fosse ammanettato e si sarebbero scagliate proprio contro gli operatori.

Ne sarebbe nata una colluttazione tanto da richiedere l'impiego dei Carabinieri in ausilio e, nel parapiglia generale, sarebbero rimasti feriti un militare dell'Arma e un agente di Polizia. Nulla di grave, qualche escoriazione ma sono in attesa di prognosi. I quattro, invece, sono stati condotti negli uffici della Questura di Biella per gli accertamenti del caso. Molto probabilmente verranno denunciati.