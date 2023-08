Netro, residenti non vedono la vicina e allertano i Carabinieri (foto di repertorio)

Alcuni residenti non vedono la vicina di casa da qualche giorno e, preoccupati, allertano le forze dell'ordine. È successo ieri mattina, 1° agosto, nel comune di Netro.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad aprire la porta d'ingresso. All'interno era presente l'anziana, cosciente ma in evidente stato confusionale. In seguito, è stata trasportata all'ospedale per alcuni accertamenti.