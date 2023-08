Maltempo a Lessona, vola via il tetto della piscina e finisce nel giardino dei vicini FOTO

Ancora danni nel Biellese a causa del maltempo di questi giorni. Sabato scorso, in piena notte, le forti raffiche di vento hanno preso di mira la piscina di Lessona, come confermato da Stefano Scavone, gestore-socio della struttura assieme a Roberto Dusso.

“Una parte del tetto dell'area adiacente al bar è volata via ed è finita nel prato dei vicini – spiega - Inoltre, un pino marittimo è crollato a terra in una zona vicino agli ombrelloni”.

A ciò si aggiungono alcuni tavolini, sedie e qualche gazebo portati via dal vento. “L'area è stata messa in sicurezza, a breve inizieranno i lavori di sistemazione – sottolinea Scavone - Non conosciamo ancora l'esatta entità dei danni ma poteva andare peggio. La piscina resta regolarmente aperta”.