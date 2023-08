Lutto al Ponderano Calcio, è morto l'ex consigliere e storico magazziniere Federico Ghiardo

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Federico Ghiardo, storico collaboratore del Ponderano. È mancato ieri all'età di 75 anni.

In queste ore il direttivo biellese gli ha dedicato un post sulla propria pagina Facebook: “Tutta la società porge le più sentite condoglianze ai familiari di Federico Ghiardo che ci ha lasciati. Ex consigliere e per lungo tempo nostro storico magazziniere. Grazie per il tuo prezioso e meticoloso aiuto. Buon viaggio Fede”.

Lascia nel dolore la moglie, assieme ai due figli e ai parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa del Villaggio Lamarmora di Biella. Sempre qui sarà celebrato il rito funebre, affidato all'Impresa Funebre Borrione, alle 10 di domani, 3 agosto.