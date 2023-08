C'è sempre meno pazienza nei confronti dei giovani biellesi. È notizia di ieri che alcuni ragazzini si sono ritrovati in una via di Ponderano per trascorrere qualche momento in compagnia approfittando della stagione estiva. Erano circa le 23 della sera.

Ma evidentemente qualche residente ha trovato insopportabili i loro schiamazzi tanto che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo dei Carabinieri, il gruppetto è stato invitato a far meno rumore.