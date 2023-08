90enne esce di casa con la bici, non fa rientro e scatta l'allarme: viene trovato ferito all'ospedale

Momenti di forte preoccupazione a Occhieppo Superiore, dove un uomo di circa 90 anni non ha più dato notizie di sé. A dare l'allarme ieri pomeriggio la moglie di 85 anni che non l'aveva più visto rientrare a casa.

Il pensionato, infatti, era andato a farsi una passeggiata in compagnia della sua bici. Da allora si sono perse le sue tracce e la consorte, preoccupata, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

I Carabinieri hanno ispezionato i luoghi abituali dell'uomo e, in breve tempo, l'hanno rintracciato al Pronto Soccorso. Ferito ma non in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che sia caduto con la bicicletta e nell'impatto abbia riportato alcune escoriazioni. In seguito, è stato raggiunto dai familiari.