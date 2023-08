Una splendida giornata di sole domenica 30 luglio, ha accompagnato la Fanfara dei Bersaglieri di Biella a Ceresole Reale, per salutare e rendere omaggio agli atleti che hanno partecipato alla 9a edizione della Ultra Sky Maraton Gran Paradiso, gara internazionale di corsa in montagna. Oltre 250 partecipanti provenienti da paesi del Piemonte e da altri d’Europa, si sono cimentati nelle impegnative gare di 30 e 55 Km. attraverso le montagne del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Con partenza dall’area stabilita in prossimità del Lago, nelle prime ore del mattino, gli atleti hanno percorso i loro tragitti superando salite, arrampicate, discese ed ostacoli vari in base alla lunghezza del percorso scelto. Dopo alcune ore di corsa, gli atleti che avevano scelto il percorso di 30 Km. sono giunti al traguardo accolti dalle note della Fanfara dei Bersaglieri di Biella che, invitata per l’occasione dall’impareggiabile organizzatore della manifestazione ed amico dei Bersaglieri Stefano Roletti, era giunta per salutare con le sue squillanti note gli atleti che arrivavano al traguardo stremati dalla fatica, in tempi diversi.

Ad ogni arrivo, il saluto della Fanfara diretta da Davide Ghisio che li attendeva, per il meritato omaggio. Alcuni atleti si buttavano a terra per far riposare i muscoli e prendere fiato con la necessaria calma e per rispondere appena possibile ad una brevissima intervista nella loro lingua, dato che non tutti capiscono o parlano l’italiano e cogliere le loro impressioni. Per il ristoro all’ora del pranzo, per i musici della Fanfara, accompagnatori, atleti ed ai presenti, è stato servito con una ottima organizzazione, il caratteristico menu di montagna, con abbondanti porzioni di polente diverse, frutta e dolce, molto apprezzato da tutti. All’arrivo degli atleti del più lungo percorso di 55 km la Fanfara Bersaglieri dopo aver tenuto un breve concerto nel primo pomeriggio, si è alternata per l’accoglienza con la Banda dell’Aeronautica Militare, appositamente invitata dall’organizzazione, per accogliere e salutare gli atleti. Ad ogni arrivo, applausi da parte di tutti, accompagnati dalle note delle due formazioni presenti, Bersaglieri ed Aeronautica.

Abbracci tra atleti ed organizzatori, con una particolare attenzione a coloro che erano giunti espressamente dai diversi paesi dell’Europa, in particolare da Francia, Belgio, Inghilterra, Olanda, Spagna ed anche dal Sudamerica, tutti atleti di fama mondiale. I brani eseguiti dalla Fanfara erano preceduti dalla lettura di brevi note storiche dei singoli brani, per ricordarne gli Autori, la provenienza e le caratteristiche. La comitiva biellese era presente con il Direttivo di Sezione, dal Presidente Provinciale Giuliano Lusiani, dal Presidente di Sezione Giannino Zanellati e da altri Bersaglieri ed amici.

La presenza di una quindicina di persone tra Bersaglieri e famigliari della Sezione di Cavaglià con il loro Presidente Renzo Nicolello, ha contribuito a dare un maggior rilievo alla partecipazione. A fine giornata non sono mancati i complimenti ed i ringraziamenti a tutti gli organizzatori, in particolare ai molti volontari che si prestano per collaborare con coloro che dedicano il loro tempo per la buona riuscita di queste importanti giornate. E’ stata sicuramente una bella giornata, di spettacolo, di amicizia e di incontri, favorita da un bellissimo cielo sereno che ha consentito ai presenti di trascorrere un indimenticabile momento sulle rive del Lago di Ceresole Reale. Dalla organizzazione locale ci si è dati appuntamento tra due anni, per ripetere ed eventualmente aumentare l’importanza e la conoscenza di questa bella festa montanara che riesce ad attirare moti appassionati.