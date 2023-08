Tollegno, pirati della strada in via Martiri: oltre cento firme nella petizione

Centotredici sono le firme di altrettanti cittadini di Tollegno che, venerdì 28 luglio, hanno presentato al Comune di Tollegno ed alla Provincia di Biella, una petizione contro l'eccessiva velocità delle auto su Via Martiri della Libertà, iniziativa passata in pochi giorni dai social alle istituzioni competenti Leggi anche Tollegno, petizione contro i pirati della strada di via Martiri della Libertà.

“Nel novembre del 2008 - scrivono i promotori Anna Corda e Daniele Morelli - la Provincia di Biella ha di fatto trasferito la giurisdizione della strada denominata Strada Provinciale 507 sotto l’egida del Comune di Tollegno, dove si trova il tratto urbano di Via Martiri della Libertà, che intercorre dal Bar del Bivio, all’altezza del civico 68, e Piazza Dante. Questo tratto collega Tollegno a Biella, e sullo stesso si affacciano abitazioni con i relativi parcheggi, e passi carrai. E' quindi molto trafficato, ed anche è interessato da una grande affluenza pedonale in quanto, in direzione opposta, collega le scuole elementari e medie con la palestra comunale”.

“Inoltre, - si legge nella premessa della petizione - ci sono esercizi commerciali piuttosto frequentati, le campane per la raccolta differenziata del vetro e il raccoglitore di indumenti, e l'accesso alla Filatura Cervinia con la relativa movimentazione di automezzi e autotreni anche di dimensioni importanti. Infine, il bivio verso Pralungo, all’altezza del civico 25 (innesto con la provinciale 509), presenta, per il traffico proveniente da Biella, una visibilità ridotta a cui consegue un maggior rischio di incidenti.

Nel luglio del 2017 c'è stato un rilevamento sui flussi di traffico sulla SP 507 al km 2+500, sia in direzione Biella che Andorno Micca: “Rilevamento – continua la petizione - che ha accertato quanto sia “abituale” il superamento dell’attuale limite dei 50Km/h. Questa alta velocità di percorrenza genera pericolo per i pedoni, difficoltà di immissione sulla strada dai passi carrai e grave rischio di incidenti. L’attuale unico dosso non risulta sufficiente a rallentare la velocità di transito. Le strisce pedonali presenti risultano in stato di notevole compromissione e degrado, quindi di difficile individuazione”.

“La tendenza ad una mobilità sempre più sostenibile – si legge ancora nella premessa - ha portato ad una condivisione delle vie cittadine con la cosiddetta micro-mobilità, intensificando anche il suddetto tratto urbano di traffico pedonale e di mezzi vulnerabili quali monopattini, biciclette, ed in assenza di marciapiede. Questo ambiente urbano risulta pertanto ostile alle categorie più fragili”.

Argomentazioni dettagliate che portano a richieste altrettanto dettagliate dei cittadini: “A tutela della vita umana chiediamo la messa in sicurezza di Via Martiri della Libertà, con il posizionamento di limitatori del traffico nel tratto compreso dal civico 68 a Piazza Dante, e la riduzione della velocità sullo stesso tratto. La ritinteggiatura delle strisce pedonali ed eventuale posizionamento di catarifrangenti a terra. E installazione di uno specchio parabolico che rifletta il traffico per i passi carrai a più elevato rischio di immissione, per un’uscita più sicura".