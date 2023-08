Tour natalizio per i biellesi della terza età

Il Natale sembra lontano ma l'Assessorato alle Politiche Sociali non si ferma e continua nell'organizzazione di un prossimo tour per la terza età, nel mese di dicembre, ad Arezzo e nelle aree del Chianti e della Val d’Orcia.

Partenza di buon mattino per Arezzo, arrivo e visita del mercatino di Natale presso il villaggio Tirolese in piazza Grande. Ore 15 circa incontro con la guida per la visita della città. 2° giorno - Arrivo a Pienza e visita guidata dell’incantevole borgo conosciuto come la Città ideale del rinascimento.

Il tuor prosegue per Montepulciano con guidata della cittadina che è il manifesto del buono e del bello: tesori d’arte custoditi nelle sue chiese e curiosità architettoniche. 3° giorno - Visita guidata di Radda in Chianti e dell’antico centro storico. Proseguimento per Greve in Chianti e visita guidata della cittadina che è il maggiore e il più conosciuto centro della vallata. Iscrizioni dal 09 al 11 agosto 2023 dalle ore 9 alle ore 11.30 presso l’ Ufficio promozione delle attività Sociali per la terza Età del Settore Servizi Sociali in Via Tripoli 48, Iniziativa riservata in via prioritaria ai residenti nella città di Biella (di età pari o superiore a 60) nei limiti dei posti disponibili.

Troverete tutte le informazioni e il modulo di adesione a questo link:https://www.comune.biella.it/casa-politiche-sociali/attivita-socializzaz...