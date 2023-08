Come deve essere il cuscino per chi soffre di cervicale?

La cervicale è un disturbo che colpisce molte persone in tutto il mondo. Si tratta di una patologia che interessa la colonna vertebrale nella zona del collo, causando problemi come dolore e rigidità. L’utilizzo del miglior cuscino per la cervicale può contribuire ad alleviare i sintomi e favorire un riposo più efficace.

Pharmaflex, eccellenza italiana nel settore della produzione di dispositivi che migliorano la qualità del sonno, propone un cuscino innovativo, specificamente progettato per alleviare i dolori cervicali attraverso la decompressione vertebrale.

Cervicale: cos’è e quali sono i sintomi

La cervicale, o cervicalgia, è una patologia che colpisce la zona del rachide cervicale della colonna vertebrale. Le vertebre coinvolte sono principalmente C1 e C7, che sostengono il collo e la testa.

La sintomatologia varia in base alla gravità della situazione, perciò si può passare da un lieve dolore alla sensazione di forte tensione dalla testa alle spalle. Spesso, le persone affette da cervicale lamentano mal di testa, intorpidimento delle braccia e delle mani e talvolta vertigini. Nei casi più gravi, la cervicalgia può provocare emicrania , offuscamento della vista, nausea e vomito.

La cervicale è generalmente causata da:

postura scorretta ;

stress ;

traumi ;

sedentarietà ;

uso di un cuscino non adatto .

Numerosi studi hanno dimostrato che i sintomi cervicali più diffusi si manifestano maggiormente durante le ore di riposo e sono spesso correlati alla posizione in cui si dorme. È dunque fondamentale utilizzare un cuscino adeguato per prevenire o ridurre i sintomi legati alla cervicalgia.

Le caratteristiche del miglior cuscino per la cervicale

Il cuscino ideale per combattere questa patologia mantiene la zona cervicale in una posizione neutra, allineata con la colonna vertebrale, e fornisce un sostegno adeguato al collo e alle spalle, in modo da non caricare la pressione sui muscoli e sulle articolazioni.

Per affrontare efficacemente il problema della cervicale è essenziale individuare il miglior dispositivo notturno in base a delle semplici caratteristiche, come ad esempio l’altezza del cuscino. La scelta può variare anche a seconda della consistenza del materasso e della larghezza delle spalle della persona:

se il materasso risulta più morbido , le spalle rischiano di infossarsi maggiormente e di conseguenza sarà necessario un cuscino più basso ;

se invece il materasso è più duro e le spalle non tendono ad infossarsi in esso, potrebbe essere necessario un cuscino più alto , onde evitare che i muscoli del collo si irrigidiscano eccessivamente.

Un buon cuscino per la cervicale deve essere morbido, ma sostenuto: se troppo basso può causare contratture dei muscoli, mentre un cuscino troppo alto potrebbe creare curve anomale della colonna vertebrale, causando ulteriori fastidi e dolori.

Un altro fattore da prendere in considerazione nella scelta del cuscino per la cervicale è la posizione assunta durante il sonno:

posizione supina : è necessario un cuscino di media altezza, in modo da mantenere una curvatura normale del collo e un adeguato allineamento con il corpo;

posizione prona : è necessario un cuscino molto basso, o addirittura nessun cuscino, così da ridurre la pressione sul collo;

posizione di lato : si consiglia di utilizzare un cuscino alto, così da poter coprire la distanza tra la spalla e l'orecchio.

In generale, bisognerebbe evitare di dormire in posizione prona, poiché il collo viene obbligato ad una rotazione forzata, alterando la curvatura naturale della colonna vertebrale e limitando la normale espansione dei polmoni.

Tipologie di cuscini: quale scegliere?

Il cuscino maggiormente utilizzato è quello tradizionale, di forma rettangolare. Questa tipologia ha il vantaggio di essere adatto a qualsiasi posizione di sonno e di non causare particolari problemi.

I cuscini ortopedici hanno invece una forma ergonomica, con una curvatura che si adatta a quella naturale del collo. Questi dispositivi sono progettati per fornire un supporto mirato alle vertebre cervicali, migliorando l'allineamento e riducendo il rischio di dolori muscolari .

Il cuscino a rotolo, ad esempio, consente una leggera distensione del collo, ma ne è sconsigliato l’utilizzo prolungato. Il cuscino col solco centrale è invece ideale per chi dorme in posizione supina.

Per quanto riguarda il cuscino a doppia onda asimmetrica, questo dispositivo notturno è formato da onde di diversa altezza, in modo che ogni individuo possa scegliere da che parte collocare il guanciale in base alla posizione di riposo preferita.

In definitiva, un buon cuscino può fare la differenza nel trattamento e nella prevenzione della cervicale, migliorando così la salute e il benessere generale della persona.