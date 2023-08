Asl Biella: Luca Sala in pensione, al Dipartimento di Prevenzione nominata la Dottoressa Terzi

Cambio ai vertici del Dipartimento Strutturale di Prevenzione a Biella: da inizio mese, ieri 1 agosto, il Dott. Luca Carlo Sala è in pensione per limiti di età con diritto al trattamento pensionistico e al suo posto è subentrata Dott.ssa Marta TERZI, prima di venire nominata Direttore della S.C. S.Pre.S.A.L.

Il direttore sanitario Mario Sanò aveva invitato sia la Dott.ssa Marta TERZI Direttore della S.C. S.Pre.S.A.L. che anche il Dott. Damiano MONES Direttore della S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica a inviare entro il 20 luglio 2023, alla segreteria della Direzione Generale, qualora interessati, la candidatura mediante la predisposizione di un curriculum formativo e professionale.

Il Direttore Sanitario, in data 26.07.2023 in relazione alle candidature pervenute, ha individuato quale candidata che meglio presenta un curriculum professionale da cui si evince idonea garanzia di corretto assolvimento delle competenze attribuite e del perseguimento degli obiettivi assegnati la Dott.ssa Marta TERZI in qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione. E preso atto dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Paolo GARAVANA e del Direttore Sanitario, Dr.ssa Eva ANSELMO ne è seguita la nomina, a decorrere dal 1° Agosto 2023 e per la durata di tre anni, e comunque per tutta la durata dell’incarico del Direttore Generale.

Tra il personale che andrà in pensione nei prossimi mesi c'è anche il dr. Graziano Gusmaroli, direttore di s.c. Neurologia, con decorrenza 17 settembre 2023, mentre dal 1 gennaio 2025 sarà collocato a riposo il dr. Vincenzo Alastra, dirigente Psicologo responsabile della S.S. Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane.