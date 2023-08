A Salussola il Comune organizza il pre e il post scuola

L'appalto per il servizio di pre e post scuola a Salussola per la scuola Primaria affidato alla Soc. Cooperativa Sociale SPORTESVAGO con sede legale in Novara, C.so Vercelli 43, P.IVA 02519400036, è scaduto e che quindi il Comune deve provvedere a indire nuova gara d’appalto.

Per questo motivo, è stata avviare un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del d.lgs. 50/2016.,

In particolare, l'affidamento del servizio di pre e post scuola per la scuola Primaria di Salussola sarebbe per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.