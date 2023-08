La Provincia cerca un volontario per il Servizio Civile Digitale

Hai un'età compresa tra i 18 e i 28 anni e ti interessa metterti alla prova? Provincia di Biella propone il "Servizio civile digitale". Dodici mesi, 25 ore settimanali (assegno mensile di 507 euro) che ti permetteranno di avere un ruolo in un progetto dedicato a facilitare la transizione al digitale.

Il Progetto di "Servizio civile digitale" si pone l’obiettivo dell’accrescimento delle competenze digitali in due diversi ambiti di intervento: cittadini e cooperazione tra enti.

La finalità è quella di permettere maggiori livelli di inclusione digitale e miglior esercizio dei diritti di cittadinanza digitale. Attraverso questo progetto, Provincia di Biella si impegna ad accrescere le competenze digitali dei cittadini con azioni di formazione, informazione e creazione di postazioni dedicate, con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi della PA (Pubblica Amministrazione), e di favorire la digitalizzazione delle amministrazioni e la cooperazione tra Enti.

L’amministrazione quindi valorizza le esperienze progettuali già in essere a favore dei comuni, in diminuzione del digital divide. Il Progetto di "Servizio civile digitale" è parte integrante delle azioni di transizione al digitale che Provincia di Biella porta avanti da alcuni anni, anche per il tramite dell'Ufficio transizione al digitale (UTD).

Sintesi del progetto BANDO PER LA RICERCA VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DIGITALE. La Provincia di Biella, nell’ambito del progetto “UN MONDO DIGITALE PER TUTTI”, è alla ricerca di n.1 volontaria/o tra i 18 e i 28 anni per l’accrescimento delle competenze digitali della cittadinanza, favorendo l’approccio ai servizi digitali.

Descrizione dell’attività: Durante l’anno di servizio la/il volontaria/o assisterà i cittadini sull’utilizzo dei Servizi Pubblici Digitali (es. Prenotazione CIE, pagamento con PAGOPA, affiancamento ai cittadini nell’uso di applicativi informatici ecc.) e si occuperà della promozione dell'accessibilità dei servizi offerti, per garantire che tutti i cittadini, anche quelli con minori competenze digitali, possano accedere ai servizi digitali. Inoltre la/il volontaria/o sarà coinvolta/o in azioni di sensibilizzazione/informazione/comunicazione sui percorsi di formazione in ambito digitale avviati o da avviarsi sul territorio, anche in affiancamento ai Comuni del territorio per favorire l’approccio del cittadino ai servizi digitali comunali.

Giorni di servizio settimanali e orario: 25 ore a settimana distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) per un totale di 1145 ore annuali, salvo flessibilità orarie legate al progetto. Rimborso spese Il progetto prevede la somma di 507,30€ mensili in favore della/del Volontaria/o.

Modalità di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere presentata attraverso la piattaforma DOL al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Entro quale termine va presentata la domanda? Il termine di scadenza del bando è fissato per il 28 settembre alle ore 14:00.

Maggiori informazioni

Contatta l’OLP del servizio civile Digitale della Provincia di Biella: e-mail: utd@provincia.biella.it- telefono 0158480611.

Per maggiori info e per visionare il bando consulta i seguenti link:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile/bandi-servizio-civ

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/serciv/PROGETTI_BANDO_2023/PROG_UN_MONDO_DIGITALE_PER_TUTTI.pdf