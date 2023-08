Valdilana dà voce ai più piccoli con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

“Per costruire un mondo adatto ai giovani e ai bambini, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che è obbligatorio 'ascoltare i bambini e assicurare la loro partecipazione' alla vita pubblica. Per questo motivo durante il Consiglio Comunale del 20 luglio scorso è stato approvato il regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”. Lo scrive il comune di Valdilana sui propri canali social.

Ma cos’è il CCRR? “È un gruppo di ragazze e ragazzi eletti dai loro compagni di scuola per rappresentarli e proporre nuove idee per migliorare Valdilana – si legge nella nota del Comune - Si riunisce periodicamente durante l’anno scolastico e la nomina vale due anni. È una grande occasione per dare voce a chi non ha ancora la maggiore età, ma ha un sacco di idee”.