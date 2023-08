Scacchi di Sera, a Biella il torneo è un successo con numeri quasi raddoppiati

“Scacchi di Sera” è un torneo nato per trascorrere un paio di calde serate estive in compagnia giocando a scacchi, ma la seconda edizione passerà alla storia per essere stato il primo torneo disputato nei locali della nuova sede di Biella.

“Se aggiungiamo che il numero dei partecipanti è quasi raddoppiato dallo scorso anno e che è stato molto combattuto con diversi risultati non così proosticabili, possiamo essere più che soddisfatti del risultato finale – spiegano dallo Scacchi Club Valle Mosso-Biella sul proprio sito web - Il più soddisfatto di tutti è di certo Giorgio Gambaro, che si è aggiudicato il torneo con 5 punti su 6. Giorgio, già nostro socio diversi anni or sono, è tornato a disputare i nostri tornei quest’anno e ci fa particolarmente piacere che abbia terminato sul gradino più alto del podio. A mezzo punto di ritardo e secondo nella classifica finale troviamo Giacomo Ghiardo, sconfitto solo dal vincitore del torneo, mentre al terzo posto (primo di un terzetto a 4 punti) si è classificato un sorprendente Matteo Marangon, autore di un ottimo torneo e capace di sconfiggere Gambaro al penultimo turno, dovendo poi però cedere il passo a Ghiardo al turno successivo.Va inoltre rimarcato l’ottimo torneo disputato da Giulio Albertazzi, quarto assoluto con quattro punti, vincitore della propria fascia Elo e capace di uscire vittorioso dal confronto con Marangon al secondo turno. Premiato nell’altra fascia Elo Paolo Angelin Duclos, mentre tra i giovani i riconoscimenti sono andati a Piergiorgio Migliorini e a Cesare Zucchi. Grazie infine a tutti i partecipanti e in particolare ai giovani (otto Under 18 su 18 giocatori); grazie anche al nostro sponsor Riso Morgante per il supporto nella preparazione dei premi. Appuntamento al prossimo anno”.