Ponyadi 2023, grandi successi per Piemonte e piccoli atleti biellesi

Si è tenuta ad Arezzo l’edizione 2023 delle Ponyadi, presso l’Arezzo Equestrian Centre, a gareggiare anche due giovanissime biellesi: Rebecca Viola e Stella Bonifacio, che porta a casa l’oro individuale, nella categoria Completo. Notevoli anche i successi piemontesi con la vittoria a squadre e un terzo posto nel medagliere generale.

Dal 26 al 29 luglio sono stati in 90 i binomi, che sono scesi in campo per la difesa dei colori del Piemonte, supportati da genitori e istruttori. Da menzionare per il costante supporto sono l’accompagnatrice e istruttore Marta Lesci e Marilia Vittone, che hanno contribuito ai successi biellesi supportando il CEM (Centro Equestre Mottalciata).

Gli ottimi risultati biellesi avranno modo di riproporsi nelle prossime competizioni della Federazione Italiana Sport Equestri grazie alla quale sarà possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi futuri, attendendo nuovi eccellenti risultati; con l’immensa soddisfazione di accompagnatori e tifosi.